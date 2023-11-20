تفعيل الأنشطة التربوية وتسجيل الغياب الإلكترونى فى مدارس الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام بالدقهلية، عددًا من مدارس، إدارة غرب المنصورة التعليمية للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، حيث تفقد مدرسة الفردوس الرسمية للغات ومدرسة الفردوس الإعدادية بنين ومدرسة الفردوس للتعليم الأساسى بنات، وتفقد الفصول الدراسية وحجرة المشاهدة، موجها بممارسة الأنشطة الطلابية، مشددًا على على توزيع الإشراف اليومى على جميع أدوار المبنى وفناء المدرسة.

ووجه عمارة بضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من اليوم الرياضى والثقافى، وحصص المشاهدة من خلال المنصات والقنوات التعليمية لإثراء العملية التعليمية، مؤكدًا على ضرورة تفعيل مجموعات الدعم المدرسى، جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وتعليمات ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.