تعرف على الآثار المترتبة على إدراج المتهمين بخلية الجيزة على قوائم الإرهاب

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة ببدر، كلمة النهارية في إعادة محاكمة 3 متهمين بقضية داعش الجيزة في اتهامهم مع أخرين سبق الحكم عليهم بتولي قيادة تنظيم داعش الإرهابي بالجيزة والانضمام إلى التنظيم الإرهابى، بعد حكم سجنهم 10 سنوات مشدد، وإدراجهم على قوائم الإرهاب.

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.

-الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

-عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.

-سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

-وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات.

-فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

-تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي.

- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

-حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال.