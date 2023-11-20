تعرف على أصناف القمح المستخدمة فى الخبز والحلويات

كتبت ـ أسماء نصار

يعتبر القمح أهم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتمد عليها الشعب المصري في غذائه، وتستخدم حبوبه لإنتاج الخبز والمكرونة، كما يستخدم مربو الحيوانات تبن القمح كغذاء أساسي للحيوان.

وتولى الدولة أهمية خاصة لمحصول القمح للعمل على زيادة الإنتاجية سواء بالزيادة الراسية أو الزيادة الأفقية، وذلك بتشجيع المزارعين على زراعته لمواجهة الزيادة المطردة في عدد السكان و زيادة الطلب على القمح ومنتجاته والذي يؤدى إلي زيادة الاستيراد وزيادة الأعباء على ميزانية الدولة.

ويستخدم قمح الخبز في صناعة الخبز والحلويات بكل أنواعها، وفيما يلي وصف موجز لأهم الأصناف :

‎1- تتميز أصناف قمح الخبز المصرية بالمحصول المرتفع الذى يتجاوز 24 إردبا للفدان والبعض منها يصل إلى 30 إردبا للفدان، طبقًا للمعاملات الزراعية التي يتم تطبيقها.

‎2- تتميز هذه الأصناف بالاقلمة الواسعة للظروف البيئة السائدة فى مصر .

‎3- تتميز بجودة حبوبها فى صناعة الخبز وجميع المخبوزات.

‎والأصناف الموصى بها فى محافظات الوجه البحرى ومحافظة الجيزة:

‎جيزة 171: صنف متوسط التبكير لذلك لا ينصح بزراعته مبكرًا قبل الموعد الموصى به ويجب عدم الاسراف فى رية الزراعة حيث إن الصنف حساس لرية الزراعة.

‎مصر 1: متحمل لملوحة مياه الرى وملوحة التربة، ينصح بزراعته بمعدل تقاوي لا يزيد عن 50 كيلو جراما للفدان في الزراعة العفير ويجب عدم تعطيش النباتات خلال النمو الخضري لحساسية لنقص المياه.

‎مصر 2: متحمل لملوحة مياه الري وملوحة التربة، ينصح بزراعته بمعدل تقاوي حوالي 45 كيلو جراما للفدان في الزراعة العفير، ولا ينصح بزراعته في المواعيد المتأخرة.

‎مصر 3: صنف عالي المحصول مقاوم للأصداء ويجود في جميع مناطق زراعة القمح.

‎جميزة 12: ينصح بزراعته بمعدل تقاوي لا يزيد عن 50 كيلو جراما للفدان حتى لا يتعرض للرقاد مع عدم الإسراف في إضافة النيتروجين وتصل نسبة البروتين في الحبوب إلى حوالي 13%.

‎سخا 94: غزير التفريع ولا ينصح بزيادة معدل التقاوى عن 50 كيلو جراما من الفدان.

‎سخا 9: صنف عالى المحصول مقاوم للأصداء ويجود في جميع مناطق الجمهورية، كما أنه يتميز بتحمل ملوحة التربة و مياه الري بالإضافة إلى أنه يتحمل درجات الحرارة المرتفعة.

‎سدس 14: يتحمل ارتفاع درجة حرارة الجو ولكن لا ينصح بزراعة في المواعيد المتأخرة.