ترامب يمثل أمام القضاء مجددا بسبب منع النشر في قضية تزوير انتخابات 2020

كتبت: نهال أبو السعود

ستستمع محكمة الاستئناف في واشنطن العاصمة، اليوم الاثنين، إلى المرافعات المتعلقة بأمر حظر النشر المحدود الذي أصدر ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية التدخل في نتيجة الانتخابات الرئاسية 2020.

وفقا لشبكة ايه بي سي، تعد جلسة الاستماع، أمام لجنة من القضاة، أحدث جهود ترامب لرفع أمر النشر المحدود الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان، والذي يحظر على ترامب الإدلاء أو إعادة نشر تصريحات تستهدف علنًا الخبير الخاص جاك سميث وموظفيه وكذلك استهداف موظفي محكمة مقاطعة العاصمة الآخرين.

وفي الوقت الحالي، أوقفت محكمة الاستئناف الأمر مؤقتًا بينما يواصل ترامب رفضه للامر، ويقول محامو الرئيس الأمريكي السابق ان امر النشر المحدود ينتهك حقوقه في التعديل الأول بالدستور الأمريكي، في حين حث المستشار الخاص القاضي على فرض قيود على ترامب من أجل المحلفين المحتملين.

وفقت لأمر المحكمة، خلال جلسة الاستماع يوم الاثنين، سيحصل كل من محامي ترامب والمدعين العامين على 20 دقيقة لمرافعة قضيتهم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دفع بأنه غير مذنب أغسطس الماضي في اتهامات بتنفيذ مخطط إجرامي إلغاء نتائج انتخابات 2020 من خلال تجنيد قائمة مما يسمى "الناخبين المزيفين"، باستخدام وزارة العدل لإجراء تحقيقات صورية في جرائم الانتخابات، في محاولة للضغط على مايك بنس نائب الرئيس السابق لتغيير نتائج الانتخابات، والترويج لمزاعم كاذبة عن سرقة الانتخابات مع اندلاع اعمال الشغب في 6 يناير في محاولة للبقاء في السلطة.

ونفى الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات وندد بالتهم الموجهة إليه ووصفها بأنها "اضطهاد لخصم سياسي".

أصدرت تشوتكان أمر حظر النشر المحدود الشهر الماضي بعد أن أدلى ترامب بتعليقات ومنشورات عبر الإنترنت تضمنت وصف سميث بأنه "مختل" و"سفاح".

وفي الأسبوع الماضي، رفعت محكمة الاستئناف في نيويورك مؤقتا أمر منع نشر محدود مماثل فرضه القاضي آرثر إنجورون في محاكمة ترامب المدنية للاحتيال، مشيرة إلى مخاوف دستورية بشأن حقوق ترامب في حرية التعبير.

وكتب القاضي فريدمان من الدائرة الأولى بقسم الاستئناف في نيويورك في أمره: "بالنظر إلى الحقوق الدستورية والقانونية المعنية، تم منح وقف مؤقت".