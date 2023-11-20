تحقيقات × 24 ساعة.. حبس عصابة يقودها محاسب متهمة بسرقة مليون جنيه

كتب إيهاب المهندس

حققت النيابات الجزئية والكلية بالقاهرة والجيزة وغرف المشورة، فى العديد من الوقائع خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولعل أبرزها حبس تشكيل عصابي متهم بسرقة رؤوس الماشية بالجيزة، وحبس تشكيل عصابي يتزعمه محاسب لاتهامهم بسرقة مليون جنيه من داخل شركة بالجيزة.

سرقة

أمرت النيابة العامة بالجيزة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتعدى على عامل دليفرى وسرقة دراجته النارية، وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى من عدمه.

عصابة الماشية

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة 7 رؤوس ماشية من مزرعة بمنطقة كرداسة.

قتل

وفيما أمرت نيابة عين شمس، حبس المتهمين بقتل شاب فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، عن وقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم .

عصابة العملة

جدد قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، حبس أفراد تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على راغبى استبدال العملات المحلية بعملات أجنبية فى منطقة التجمع الأول.

تاجر الأستروكس

أمرت نيابة المرج، بحبس متهم بحوزته كمية من مخدر الأستروكس وعقار التامول المخدر بقصد الاتجار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.

عصابة المحاسب

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص يقودهم محاسب بإحدى الشركات الخاصة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة مبلغ مليون جنيه.