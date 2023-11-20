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تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الأبواب الحديدية للمقابر بالدرب الأحمر

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 04:28 م
تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة الأبواب الحديدية للمقابر بالدرب الأحمر محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الدرب الأحمر، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب الخلع، واعترف المتهم فى التحقيقات بإرتكابه للواقعة وأنه تخصص فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بالمقابر وبيعها لتاجر خردة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، حال استقلالهما تروسيكل بدون لوحات معدنية قيادة أحدهما ومُحمل عليه (باب حديدى) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الأبواب الحديدية الخاصة بأحواش المقابر بأسلوب الخلع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 6 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة الأبواب المستولى عليها بمخزن كائن بمحل سكن أحدهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.

 





 
 

 







الحوادث

الدرب الاحمر

السرقة

عقوبة السرقة



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