تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة النصب على راغبى تغيير العملات المحلية بالتجمع

قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة ، تجديد حبس أفراد تشكيل عصابى 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على راغبى استبدال العملات المحلية بعملات أجنبية فى منطقة التجمع الأول.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مهندس، أفاد بأنه حال تواجده أمام العقار سكنه تقابل مع "أحد الأشخاص مجهول الهوية" تعرف عليه من على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لتغيير عمله أجنبية وأثناء التحدث معه غافله وسرق الحقيبة خاصته، وبداخلها مبلغ مالى عملة "أجنبية" وبعض الأوراق وساتقل سيارة ولاذ بالفرار.

وبالفحص التحريات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وقائدها وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (عاطل- مقيم بمحافظة الإسماعيلية) "تم ضبطه" حال تواجده بمحافظة الشرقية، وبحوزته (جزء من المبلغ المستولى عليه)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما إعترف بالإستعانة بشخصين- مقيمان بمحافظة الإسماعيلية، تم ضبطهما، لتغيير المبلغ المالى المستولى عليه للعملة المحلية، وعقب إستبداله المبلغ المالى قام بإخفائه لدى (مالك مركز زيوت "له معلومات جنائية" - مقيم بالإسماعيلية) تم ضبطه، وبحوزته المبلغ المشار إليه وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم أيدها.