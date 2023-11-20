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تأجيل محاكمة المتهم بخطف طالب بسبب خلافات مع والده بالزيتون لـ28 نوفمبر

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 02:38 م
تأجيل محاكمة المتهم بخطف طالب بسبب خلافات مع والده بالزيتون لـ28 نوفمبر محكمة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية مع والده فى منطقة الزيتون لجلسة 28 نوفمبر. 
 
وكانت التحقيقات كشفت ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون، وتوصلت التحقيقات والمعلومات، إلى تورط شخصين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هويتهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وصحة الاتهام المنسوب لهما، لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما.
 





 
 

 







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