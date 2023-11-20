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"بيطرى المنوفية" يضبط 5 ذباىح غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدينة السادات

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 11:12 م
"بيطرى المنوفية" يضبط 5 ذباىح غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمدينة السادات المشاركون فى الحملة
المنوفية - محمود شاكر

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شنت مديرية الطب البيطرى، بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة مسائية بمدينة السادات للرقابة على الأسواق ومحلات اللحوم المجمدة والجزارة .
 
جاء ذلك برئاسة الدكتور هاني شمس الدين مدير إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالمديرية، بحضور أطباء إدارة المجازر الدكتور عمرو الزرقاني والدكتور مادح الشرقاوى بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك باسم ربيع .
 
وأسفرت الحملة عن ضبط ضبط عدد خمسة ذبائح ضأن مذبوحة خارج المجازر ولحوم جاموسى غير صالحة للاستهلاك الآدمى باجمالى وزن 180 كيلوجرام، وتم عمل الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 







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