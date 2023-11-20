اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 نوفمبر 2023 11:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

انتظام امتحانات الميد تيرم بكلية الإعلام جامعة القاهرة.. صور

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 10:24 ص
انتظام امتحانات الميد تيرم بكلية الإعلام جامعة القاهرة.. صور طلاب إعلام القاهرة أثناء اداء امتحانات الميد تيرم
كتب ـ محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الإثنين، انتظام الطلاب فى اداء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميد تيرم" حيث بدأ الطلاب الامتحانات فى تمام الساعة العاشرة صباحًا داخل قاعات الكلية.
 
وأكدت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، انتظام الاختبارات وتؤدى بالكلية فى زمن المحاضرات المعلنة للطلاب، مشيرة إلى أنه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الفرق الدراسية والشعب على موقع الكلية.
 
وأضافت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن تصحيح نماذج إجابات امتحانات الميد تيرم تتم بشكل يومى فور الانتهاء من أداء الاختبارات يبدأ أساتذة المواد فى التصحيح والرصد تمهيدًا لإعلان النتائج للطلاب.
 
الطلاب يؤدون اختبارات الميد تيرم
الطلاب يؤدون اختبارات الميد تيرم

امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول بإعلام القاهرة
امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول بإعلام القاهرة

انتظام امتحانات الميد تيرم بإعلام القاهرة
انتظام امتحانات الميد تيرم بإعلام القاهرة

طلاب إعلام القاهرة أثناء اداء امتحانات الميد تيرم
طلاب إعلام القاهرة أثناء اداء امتحانات الميد تيرم
 






إعلام القاهرة

جامعة القاهرة

امتحانات الميد تيرم

اخبار مصر

اخبار مصرية



الموضوعات المتعلقة

جامعة القاهرة ووزارة التخطيط تدشنان المرحلة الأولى من مبادرة "جامعات مستدامة"

الأحد، 19 نوفمبر 2023 11:02 ص

انطلاق امتحانات الميد تيرم بكلية الإعلام جامعة القاهرة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 09:58 ص

الخشت يكلف الدكتورة لبنى فريد للقيام بأعمال عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة

الأحد، 19 نوفمبر 2023 09:35 ص

خريطة الأنشطة الطلابية بجامعة القاهرة.. الخطة ضمن استراتيجية بناء شخصية الطلاب ودعم المواهب.. مسابقات فنية ورياضية وعلمية ضمن الأنشطة.. وإطلاق مسابقة حفظ القرآن الكريم 26 نوفمبر بجوائز مالية للمراكز الأولى

الأحد، 19 نوفمبر 2023 07:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة