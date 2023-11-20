انتظام امتحانات الميد تيرم بكلية الإعلام جامعة القاهرة.. صور

كتب ـ محمد صبحى

شهدت كلية الإعلام ب جامعة القاهرة ، اليوم الإثنين، انتظام الطلاب فى اداء امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميد تيرم" حيث بدأ الطلاب الامتحانات فى تمام الساعة العاشرة صباحًا داخل قاعات الكلية.

وأكدت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، انتظام الاختبارات وتؤدى بالكلية فى زمن المحاضرات المعلنة للطلاب، مشيرة إلى أنه تم إعلان جداول الامتحانات لجميع الفرق الدراسية والشعب على موقع الكلية.

وأضافت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن تصحيح نماذج إجابات امتحانات الميد تيرم تتم بشكل يومى فور الانتهاء من أداء الاختبارات يبدأ أساتذة المواد فى التصحيح والرصد تمهيدًا لإعلان النتائج للطلاب.