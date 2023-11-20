اليوم العالمي لحقوق الطفل.. مستشفيات الشرطة تعالج الأطفال بالمجان لمدة 3 أيام

كتب: محمود عبد الراضى

نظم قطاع حقوق الإنسان ب وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية زيارات إلى عدد من (مدارس الأطفال "أصحاء – ذوى إحتياجات خاصة" – دور رعاية الأطفال الأيتام "أصحاء – ذوى إحتياجات خاصة" – مستشفيات الأطفال)، وإيفاد قوافل طبية بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية لهم بالمجان، وتنظيم زيارات لعدد من المنشآت الشرطية لمشاركة الأطفال الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل وإهدائهم هدايا رمزية.

وفى هذا الإطار قامت مديرية أمن القاهرة بتنظيم يوم ترفيهى بإدارة شرطة الخيالة بالقاهرة ل100 طفل من طلبة مدارس القاهرة ، حيث تم إستقبالهم بإحتفالية تضمنت عروض لموسيقى الشرطة وأخر للخيالة وتم توزيع الهدايا العينية عليهم ، وقد لاقى ذلك إستحسان الطلبة والمشرفين عليهم ويأتى ذلك إيمانا من وزارة الداخلية بأن قيمة الوعى لدى النشئ يعد أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن.

كما قامت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بتنظيم زيارة ل50 طفل من طلبة مدارس القاهرة ، للتعرف على دور رجال الإطفاء وأساليب طرق الوقاية من أخطار الحرائق ، وتم توزيع الهدايا العينية عليهم ،كما قام رجال الشرطة بتوزيع هدايا رمزية على الأطفال فى عددٍ من الميادين العامة وإشارات المرور بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل.

كما قام قطاع المرور والحماية المدنية بتنظيم زيارة للمدينة المرورية للأطفال بالإدارة العامة للمرور بطريق الواحات بالجيزة لعدد (30) طفل من طلبة المدارس الإبتدائية بالجيزة ، وذلك للتعرف على دور رجال المرور وتعليمهم القواعد المرورية وإشارات المرور وتم توزيع الهدايا العينية عليهم.

وإضطلعت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتنظيم زيارات لعدد من الأطفال (بالمدارس والمستشفيات ودور الرعاية) لمشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة للتعرف على الدور الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية أمن المواطنين وتقديم بعض الهدايا العينية لهم إحتفالاً بتلك المناسبة.

ويقوم قطاع الخدمات الطبية بهذه المناسبة بإستقبال الأطفال وتوقيع الكشف الطبى عليهم بالمستشفيات الشرطية وصرف الأدوية لهم مجاناً لمدة ثلاثة أيام إعتباراً من يوم 20/11/2022 وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً).

جاء ذلك استمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية من خلال تبنى وتدعيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية ، ولاسيما الإهتمام بالنشء وتنمية الفكر الأمنى لديهم لما يعكسه من إيجابيات على المجتمع بتنشئة أجيالاً تعى أهمية أمن الوطن والمواطن ودور رجال الشرطة فى هذا الصدد وبمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الطفل الموافق 20 نوفمبر من كل عام.

ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأطفال، حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنسانى والإجتماعى.