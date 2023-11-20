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الإثنين، 20 نوفمبر 2023 07:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اليوم السابع: الرئيس السيسى يطلع على جهود زيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 07:00 م
اليوم السابع: الرئيس السيسى يطلع على جهود زيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية عدد اليوم السابع غدا

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تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: اليوم السابع: الرئيس السيسى يطلع على جهود زيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية

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