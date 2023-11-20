النيابة تأمر بحبس متهم بحوزته كيلو إستروكس فى المرج

كتب أحمد حسني

أمرت نيابة المرج، بحبس متهم بحوزته كمية من مخدر الأستروكس وعقار التامول المخدر بقصد الاتجار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهم عثر بحوزته على "كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1,150 كيلو جرام وعدد من أقراص عقار التامول المخدر وطبنجة صوت"، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.