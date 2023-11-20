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المفتى يدين الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلي على مدرسة تؤوى نازحين

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 06:18 م
المفتى يدين الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلي على مدرسة تؤوى نازحين الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية
كتب لؤى على

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أدان الدكتور شوقى علام -مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء فى العالم- بأشد العبارات استمرار الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلى على المدارس والمستشفيات والأطفال والنساء والنازحين بقطاع غزة واستهدافه، اليوم الإثنين، مدرسة تؤوى نازحين فى مخيم البريج وسط قطاع غزة ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

وقال مفتى الجمهورية فى بيانه، اليوم الإثنين : "إن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطينى الذى يطالب بحقوقه المشروعة، فى الوقت الذى تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولى، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.

وأعرب مفتى الجمهورية عن استنكاره وإدانته الشديدة لما يقوم به الكيان الإسرائيلى المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطينى فى المستشفيات والمدارس والمنازل وما يسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح واصفاً هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".

وأكد مفتى الجمهورية: أن الكيان الإسرائيلى يتعطش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء واستهداف المستشفيات والمدارس ودور العبادة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

ودعا مفتى الجمهورية جميع عقلاء العالم والمجتمع الدولى بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فورى وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والهمجية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حد للعقاب الجماعى الذى يمارسه الكيان الإسرائيلى المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطينى المناضل نتيجة مطالبته بحقوقه المشروعة.

 







فلسطين

قطاع غزة

مفتى الجمهورية

دار الافتاء



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