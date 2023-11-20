اليوم السابع
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المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 02:58 م
المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعاطل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج سجن
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج ،  اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "م.ا.م" 22 سنة عاطل  بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين كما عاقبت المتهم بالحبس 3 شهور  بتهمة إحراز سلاح أبيض سكين,  بدائرة مركز سوهاج.

 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.
 
تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم ، بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين ، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه ، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية , وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع ،كما  تم ضبط سلاح أبيض بحوزته  وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 
 






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