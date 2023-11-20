المشدد 10 سنوات غيابيا لمتهم أحدث عاهة مستديمة لجاره خلال مشاجرة بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين وليد محمد محمد، وشريف محمد السباعي، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، بالسجن المشدد غيابيا 10 سنوات، للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 12214 لسنة 2021 جنح مركز شرطة كفر شكر، والمقيدة برقم 3673 كلي شمال بنها لعام 2021، بقيام المدعو "عبد الفتاح م ص"، هارب، مقيم دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، بالتعدي بالضرب بمنجل على المجني عليه "ا.م"، مما تسبب له في إحداث عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 15%.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم حاز أداة - منجل- للاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا يفيد حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز شرطة كفر شكر، وعلي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات الجيرة، وقام أحد الطرفين بالتعدي علي الآخر باداة "منجل"، وأحدث له عاهة مستديمة، وفر هاربا، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بإحالة القضية للمحكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.