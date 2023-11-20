اليوم السابع
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الكشف الطبي على 90 مريضا ضمن غير القادرين بـ 3 قرى بمركز يوسف الصديق

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:34 م
الكشف الطبي على 90 مريضا ضمن غير القادرين بـ 3 قرى بمركز يوسف الصديق القوافل الطبية
الفيوم رباب الجالي

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شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم جمعية الأورمان، فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع المستشفى الجامعى بالفيوم استهدفت توقيع الكشف الطبي على 90 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرى قصر الجبالي وابو صايم الخواجات وافندي بمركز يوسف الصديق فى محافظة الفيوم.

وقال جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، انه تم الكشف الطبي على 90 مريضا من المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

من جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الأورمان، أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح شعبان، أن الجمعية بمحافظة الفيوم نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنظيم القوافل الطبية تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.

 







القوافل الطبية

وزارة الصحة

الفيوم

محافظة الفيوم



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