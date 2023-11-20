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القاهرة الإخبارية: 63 شهيدا إثر قصف فى دير البلح والنصيرات والبريج بغزة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 10:17 ص
القاهرة الإخبارية: 63 شهيدا إثر قصف فى دير البلح والنصيرات والبريج بغزة غزة
كتب ــ محمد عبد العظيم

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قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 63 شهيدا سقطوا إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي، في دير البلح والنصيرات والبريج بغزة، متابعة: "الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره على المستشفى الإندونيسي.. ويشن غارات كثيفة على منطقة جباليا في غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 45 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.







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