العاهل الأردنى: نؤكد ضرورة الضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه لغزة

كتب محمد عبد العظيم

أكد الملك عبد الله الثاني العاهل الأردني على ضرورة الضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وطالب العاهل الأردني خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ضرورة وقف الحرب على غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 45 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.