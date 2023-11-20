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الطاقة الروسية: انقطاع الكهرباء فى شبه جزيرة القرم بسبب الطقس السيئ

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 01:40 م
الطاقة الروسية: انقطاع الكهرباء فى شبه جزيرة القرم بسبب الطقس السيئ عاصفة ـ أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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ذكرت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الاثنين، تعرض شبه جزيرة القرم وبعض مناطق الدائرة الفيدرالية السيبيرية إلى رياح شديدة وأمطار غزيرة، تسببت فى انقطاع التيار الكهربائى.
 

وأشارت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - إلى أن الطقس السيئ تسبب في انقطاع إمدادات الطاقة في شبه جزيرة القرم وعدد من مناطق الدائرة الفدرالية السيبيرية، وأن أعمال الترميم والصيانة مستمرة.
 

وأضافت البيان "تسببت الظروف الجوية غير المواتية في انقطاع جماعي لمنشآت شبكة الكهرباء في عدد من مناطق دائرة سيبيريا الفيدرالية وجمهورية القرم؛ ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المستهلكين.
 

يشار إلى أن شبه جزيرة القرم لم تتعرض إلى مثل هذه الرياح الشديدة منذ أكثر من 10 سنوات.







روسيا

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طقس سيئ فى القرم

جزيرة القرم



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