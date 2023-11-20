الصحة توجه رسائل هامة لحماية الأطفال من الأمراض أثناء انخفاض درجات الحرارة

كتب وليد عبد السلام

وجهت وزارة الصحة والسكان نصيحة هامة للأمهات لحماية الأطفال من الإصابة بالأمراض بسبب انخفاض درجات الحرارة، والتى تضمنت كل من ضرورة تناول وجبات صحية وشرب الماء والسوائل حتى قبل الخروج فى الطقس البارد فضلا عن ممارسة الحركة البدنية فى اليدين والقدمين مع ارتداء ملابس ثقيلة تحمى من البرودة .

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى أن التعرض للطقس البارد خارج المنزل أو داخله، يمكن أن يؤدى إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المرضية التى تحدث نتيجة عدم قدرة الجسم ككل، أو أجزاء منه، على التكيف مع انخفاض حرارة الأجواء وموجات البرودة قد يؤدى إلى أضرار صحية متعددة، لذلك لابد من تدفئة الجسم والوقاية من تداعيات برودة الأجواء من خلال ارتداء ملابس ثقيلة مناسبة لظروف الأجواء الباردة أو الممطرة، وعدم التواجد خارج المنزل فى البرد والرياح وتحت الأمطار لفترة طويلة.

كما دعت المواطنين الحصول على لقاح فيروس كورونا والجرعات التنشيطية للحماية والحد من عدوى فيروس كورونا COVID، فضلا عن ضرورة تلقى لقاح الأنفلونزا فى الخريف حيث انه يقلل من مخاطر الإصابة بالإنفلونزا، بالإضافة إلى أنه يحمى من التهابات الجهاز التنفسى البسيطة، مثل نزلات البرد، وأكدت أهمية ارتداء الكمامات، لأنها تحمى من الإصابة بنزلات البرد وعدوى فيروس كورونا؛ حيث يجب ارتداؤها فى الأماكن المزدحمة، مع غسل أيدينا وتعقيمها بشكل متكرر.