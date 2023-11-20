السكة الحديد تعدل مواعيد عدة قطارات على خط القاهرة منوف طنطا.. تفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

عدلت هيئة السكة الحديد مواعيد عدد من القطارات على خط القاهرة منوف طنطا وذلك بعد تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط طنطا / منوف / القاهرة والعكس، والتي بدأت مع بداية الأسبوع الجارى، لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

وتم تعديل مواعيد بعض القطارات كالتالى:

- قطار 529 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023 يقوم من القاهرة الساعة 11:10 مساءاً ويصل منوف الساعة 01:05 صباح اليوم التالى .

- قطار 551 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف / طنطا يقوم من القاهرة الساعة 03:00 عصراً ويصل طنطا الساعة 06:10 مساءاً .

- قطار 535 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف / طنطا يقوم من القاهرة الساعة 05:15 صباحاً ويصل طنطا الساعة 08:45 صباحاً .

- قطار 512 ( تحيا مصر ) منوف / القاهرة اعتباراً من يوم السبت الموافق 11 / 11 / 2023 يقوم من منوف الساعة 04:00 صباحاً ويصل القاهرة الساعة 06:05 صباحاً .

- قطار 548 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 02:35 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 06:00 مساءاً .

- قطار 534 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 صباحاً ويصل القاهرة الساعة 08:45 صباحاً .

- قطار 556 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف يقوم من طنطا الساعة 06:30 مساءاً ويصل منوف الساعة 07:40 مساءاً .

- قطار 550 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 03:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 06:55 مساءاً .

- قطار 554 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 08:30 مساءاً .

- قطار 524 ( تحيا مصر ) القناطر الخيرية / القاهرة يقوم من القناطر الخيرية الساعة 03:10 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 03:50 مساءاً .

- قطار 546 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف يقوم من طنطا الساعة 12:50 ظهراَ ويصل منوف الساعة 01:55 ظهراً