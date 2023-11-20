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السكة الحديد تعدل مواعيد عدة قطارات على خط القاهرة منوف طنطا.. تفاصيل

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 05:00 ص
السكة الحديد تعدل مواعيد عدة قطارات على خط القاهرة منوف طنطا.. تفاصيل السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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عدلت هيئة السكة الحديد مواعيد عدد من القطارات على خط القاهرة منوف طنطا وذلك بعد تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط طنطا / منوف / القاهرة والعكس، والتي بدأت مع بداية الأسبوع الجارى، لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

وتم تعديل مواعيد بعض القطارات كالتالى:

قطار 529 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023 يقوم من القاهرة الساعة 11:10 مساءاً ويصل منوف الساعة 01:05 صباح اليوم التالى  .

قطار 551 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف / طنطا يقوم من القاهرة الساعة  03:00 عصراً ويصل طنطا الساعة 06:10 مساءاً .

قطار 535 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف / طنطا يقوم من القاهرة الساعة 05:15 صباحاً ويصل طنطا الساعة 08:45 صباحاً .

-  قطار 512 ( تحيا مصر ) منوف / القاهرة اعتباراً من يوم السبت الموافق 11 / 11 / 2023 يقوم من منوف الساعة 04:00 صباحاً ويصل القاهرة الساعة 06:05 صباحاً .

قطار 548 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 02:35 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 06:00 مساءاً .

قطار 534 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 صباحاً ويصل القاهرة الساعة 08:45 صباحاً .

قطار 556 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف يقوم من طنطا الساعة 06:30 مساءاً ويصل منوف الساعة 07:40 مساءاً .

قطار 550 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة  يقوم من طنطا الساعة 03:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 06:55 مساءاً .

قطار 554 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 08:30 مساءاً .

قطار 524 ( تحيا مصر ) القناطر الخيرية / القاهرة يقوم من القناطر الخيرية الساعة 03:10 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 03:50 مساءاً .

- قطار 546 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف  يقوم من طنطا الساعة 12:50 ظهراَ ويصل منوف الساعة 01:55 ظهراً 







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