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السكة الحديد تطالب الركاب بالاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 03:18 م
السكة الحديد تطالب الركاب بالاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر
كتب سيد الخلفاوى

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ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية التى تم تركيبها بعدد من المحطات كمرحلة أولى أو بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقى المحطات تجنبًا لدفع لغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة.

 

يأتى ذلك فى ضوء ما تقوم به وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر من عمليات تطوير وتحديث بكافة قطاعات السكة الحديد والتى من ضمنها تركيب بوابات إلكترونية وتعيين كمسارية أبواب وأفراد أمن إدارى لمتابعة عملية الدخول والخروج من المحطات وطبقا للتعليمات المنظمة لذلك والتى تتضمن منع دخول أو خروج أى راكب الا بعد الحصول على تذكرة السفر. 

 







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