الرعاية الصحية: 15 مليون خدمة طبية بمنشآت الهيئة بمحافظتى الأقصر وأسوان

وأشار بيان الهيئة إلى الخدمات الطبية المتكاملة المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بإقليم جنوب الصعيد بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية الأشعة والمعمل، وصولًا إلى العمليات والتدخلات الجراحية الكبرى باستخدام أحدث التقنيات وفق الممارسات الطبية العالمية، والمقدمة بمستشفيات الهيئة بمستوييها الثانوية والثالثية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إلى إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بمحافظتي "الأقصر وأسوان"، والتي بلغت 7 ملايين خدمة رعاية صحية أولية، منها 1.5 مليون خدمات الفحص الطبي الشامل، بينما تخطت خدمات طب الأسرة 5.5 مليون، منهم 900 ألف خدمة أسنان، و أكثر من مليون فحص معملي وخدمة أشعة، 370 ألف خدمة للإسعافات الأولية، كما شملت الخدمات أيضًا أمراض الأطفال والنساء والباطنة.

وتابع: بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمنتفعين بالمستشفيات العشر التابعة للهيئة بـ "إقليم جنوب الصعيد" أكثر من 8 مليون خدمة طبية وعلاجية، تم تقديمها من خلال 6 مستشفيات تابعة للهيئة بمحافظةالأقصر، وهى مستشفيات «حورس التخصصي، طيبة التخصصي، الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي، الأطفال التخصصي، مجمع الأقصر الطبي الدولي »، فضلًا عن 4 مستشفيات تابعين للهيئة بمحافظة أسوان وهم مستشفيات «أسوان التخصصي، المسلة، الرمد، حورس العام »، فيما تم إجراء أكثر من 250 ألف عملية وجراحة متنوعة، بنسب نجاح عالمية، لأهالي إقليم جنوب الصعيد.

مشيرًا إلى تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظتين 2.5 مليون مواطن حتى الآن، كما لفت إلى تخطي نسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة إليهم 90%، وأشار أنه من المقرر أن تبلغ عدد المنشآت الصحية التي ستعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظتين 188 منشأة صحية، منها 123 منشأة طبية بمحافظة أسوان و 65 منشأة صحية بالأقصر، وذلك لخدمة قاطني إقليم جنوب الصعيد.

منوهًا إلى المنشآت الصحية التي تم اعتمادها وفق أعلى معايير الجودة العالمية والحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف بها من منظمة الإسكوا العالمية 31 منشآة صحية بإقايم الصعيد، منهم 3 مستشفيات، إضافة إلى 28 وحدة ومركز لطب أسرة تم اعتمادهم حتى الآن، وذلك فضلًا عن الاعتماد المبدئي لـ 27 منشآة صحية أخرى، كمرحلة أولى للحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية: تعد هذه الإنجازات إشارة إيجابية على قدرة الهيئة على تلبية احتياجات المواطنين في إقليم جنوب الصعيد وفي جميع محافظات تطبيق المنظومة الجديدة ، وهو ما يعزز الثقة في نظام التأمين الصحي الشامل ،و يعكس كذلك الإرادة الحكومية القوية في تطوير وتحسين قطاع الرعاية الصحية في مصر من خلال تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة الصحية لهم عبر توفير وتقديم خدمة متميزة بأعلى معايير الجودة للمنتفعين داخل محافظتهم وعدم تحميل المواطن مشقة السفر خارج محافظاته لتلقي الخدمة الطبية اللائقة بمعايير الجودة العالمية.

ويشار إلى انطلاق الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، برعاية الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز"، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة، يوم السادس والعشرين من نوفمبر الجاري.

ويشارك في الملتقى عدد من السادة الوزراء، والمحافظين، وسفراء بعض الدول، وشركاء نجاح المنظومة من كافة الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة، بالإضافة الي العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عددًا من رؤساء هيئات الصحة بعدد من الدول العربية والأجنبية.