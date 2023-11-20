الرئيس الصينى: العلاقات مع روسيا صامدة أمام الوضع الدولى المعقد

من جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن علاقات الشراكة الاستراتيجية الروسية الصينية وصلت إلى مستوى عالٍ غير مسبوق، مشيرا إلى أن بلاده والصين تنسقان جهودهما لحل المشاكل الدولية المهمة وتساهمان في بناء نظام عالمي أكثر عدالة وديمقراطية.

وقال بوتين - في كلمة ترحيبية بالمشاركين في حوار حزب (روسيا الموحدة - الحزب الشيوعي الصيني) اليوم الاثنين: "إن علاقات الشراكة الشاملة والاستراتيجية الروسية الصينية وصلت إلى مستوى عالٍ غير مسبوق".

وأضاف الرئيس الروسي:"يجري حاليا تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة والمجالات الإنسانية وغيرها على أساس ثنائي وكذلك عبر صيغ منظمة شانغهاي للتعاون و "بريكس" وغيرها من الهياكل المتعددة الأطراف".

وتابع بوتين - في كلمته الترحيبية - :" أن موسكو وبكين تنسقان جهودهما لحل المشاكل الدولية الكبرى وتساهمان في بناء نظام عالمي أكثر عدالة وديمقراطية".