الداخلية تضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في الإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عاطلان بالإسماعيلية بقصد الاتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجرى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة التل الكبير ) بالإتجار فى المواد المخدرة، وإتخاذهما من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 40 كيلو جرام)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ حوالى (1,140,000) جنيه.