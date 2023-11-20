اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 نوفمبر 2023 02:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في الإسماعيلية

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 01:09 م
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة مليون جنيه في الإسماعيلية قوة أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عاطلان بالإسماعيلية بقصد الاتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجرى المواد المخدرة.
 
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركز شرطة التل الكبير ) بالإتجار فى المواد المخدرة، وإتخاذهما من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 40 كيلو جرام)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ حوالى (1,140,000) جنيه.
 






اخبار الحوادث

وزارة الداخلية

مخدرات

عقوبة حيازة مخدرات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة