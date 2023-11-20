الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى السيسى تستعرض عددا من مواقفه الإنسانية.. فيديو

محمد الجالى – هند مختار

وقالت الحملة عبر صفحتها الرسمية ،" ما بين الحكمة والنبل سيرة أخلاقية سطرتها مواقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار رحلة حياته الغنية بكل ما هو ملهم وعظيم حتى قبل أن يكون رئيساً..وبشهادات حية لمن عايشوه الطريق، وكما قيل فيه إنه ذلك الشريف في زمن عز فيه الشرف؛ عاشت مصر ولادة لكل ما هو فريد، وعاش كل من أحبها وأخلص لها قولاً وعملاً وعملاً ثم عملاً".