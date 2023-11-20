اليوم السابع
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الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى السيسى تستعرض عددا من مواقفه الإنسانية.. فيديو

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 09:15 م
الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى السيسى تستعرض عددا من مواقفه الإنسانية.. فيديو مواقف انسانية للرئيس السيسى
محمد الجالى – هند مختار

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نشرت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، فيديو استعرضت خلاله عددا من المواقف الإنسانية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي
 
وقالت الحملة عبر صفحتها الرسمية ،" ما بين الحكمة والنبل سيرة أخلاقية سطرتها مواقف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار رحلة حياته الغنية بكل ما هو ملهم وعظيم حتى قبل أن يكون رئيساً..وبشهادات حية لمن عايشوه الطريق، وكما قيل فيه إنه ذلك الشريف في زمن عز فيه الشرف؛ عاشت مصر ولادة لكل ما هو فريد، وعاش كل من أحبها وأخلص لها قولاً وعملاً وعملاً ثم عملاً".
 






الحملة الرسمية

الانتخابات الرئاسية

المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي



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