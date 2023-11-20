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الحبس 6 أشهر لسيدة شوهت وجه طليقة زوجها بمياه نار فى السلام

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 04:29 م
الحبس 6 أشهر لسيدة شوهت وجه طليقة زوجها بمياه نار فى السلام حبس ـ أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنح السلام المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، بمعاقبة سيدة بالحبس 6 أشهر، بتهمة تشويه وجه طليقة زوجها بإلقاء مياه نار على وجهها، والتسبب في إحداث عاهة مستديمة لها في منطقة السلام.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمة كانت بصحبة زوجها في منزل طليقته، ونشبت خلافات بينهم، ما تسبب في قيام المتهمة بإلقاء زجاجة مياه نار على وجه المجني عليها، ما تسبب في إحداث عاهة مستديمة في وجهها.

وتبين من التحقيقات، أن المتهمة وزوجها هربوا بعد الواقعة، قبل أن يتم الحكم عليها غيابي في جلسة سابقة بالحبس عامين، وبعد تقديم طلب بإعادة المحاكمة، قررت المحكمة معاقبة المتهمة بالحبس 6 أشهر حضوريا.






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جنح السلام

اخبار الحوادث




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