اليوم السابع
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التموين: ضخ مخزون استراتيجي من السلع الغذائية بالمحافظات ‏المعرضة للأمطار

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 06:09 م
التموين: ضخ مخزون استراتيجي من السلع الغذائية بالمحافظات ‏المعرضة للأمطار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية
كتب: مدحت وهبة

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وجه الدكتور علي المصيلحي  وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وكذلك شركات المطاحن بالتأكد من ضخ الاحتياجات المطلوبة من السلع الأساسية والقمح والدقيق بالمحافظات المعرضة للأمطار لتلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية والغذائية، لافتا إلى أن ضخ السلع بكميات كبيرة بالمخازن يأتي ‏لتجنب أي أزمات في السلع التموينية قد تحدث عند سقوط الأمطار بغزارة، ‏كإجراء متبع سنوياً مع موسم الشتاء.  

كما وجه الوزير  قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بضخ مخزون ‏من الدقيق بكل مخبز يصل إلى 3 أيام بالمحافظات، حيث أنه يتابع ‏يوميا ضخ السلع والدقيق للمخابز أيضاً.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير إن الدكتور على المصيلحى وزير التموين وجه أيضا  بإنشاء غرفة عمليات مركزية بكل ‏مديرية تموينية لمتابعة الموقف السلعي والدقيق والتواصل مع قطاع ‏الرقابة والتوزيع بكل جديد للتدخل حال حدوث أي طارئ.‏

 







التموين

وزاره التموين

السلع الغذائيه

الامطار



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