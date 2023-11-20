التموين تعلن عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر لطرحة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من "أي منشأ"، أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ، صالح للاستهلاك الآدمي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ويمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية، وفترة الوصول من 1 يناير حتى 15 يناير 2024 أو من 16 إلى 30 يناير 2024 أو من 1 إلى 15 فبراير 2024 رغبة البائع ، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم 25 نوفمبر 2023.

وقالت وزارة التموين: باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض التي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.

على جانب آخر تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وطرح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مع استمرار تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.