التعليم العالى: معهد تيودور بلهارس يستضيف اللقاء الختامى حول لتغير المناخ

محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالى عن استضافة معهد تيودور بلهارس للأبحاث اللقاء الختامى المصرى للحوارات المفتوحة حول تغير المُناخ تحت عنوان " تغير المُناخ: التحديات والحلول" بالتعاون مع الحوارات المفتوحة حول تغير المُناخ فى مصر من (COP27 إلى COP28).

جاء ذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وفى إطار أنشطة البرنامج العلمى لتغير المُناخ (SPCC)، الذى أطلقه معهد تيودور بلهارس للأبحاث فى عام 2022، برئاسة الدكتور محمد عباس شميس القائم بأعمال مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة؛ بهدف رفع مستوى الوعى بتغير المُناخ فى مصر، وتعزيز البحث العلمى فى هذا المجال، ودعم جهود التكيف مع آثار تغير المُناخ، والتخفيف من آثاره.

واستضاف المعهد اللقاء الختامى المصرى للحوارات المفتوحة حول تغير المُناخ تحت عنوان " تغير المُناخ: التحديات والحلول" بالتعاون مع الحوارات المفتوحة حول تغير المُناخ فى مصر من (COP27 إلى COP28).

وأكد الدكتور محمد عباس شميس القائم بأعمال مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة على دور المعهد فى الاهتمام بمشكلة التغيرات المُناخية، وحرصه الدائم على عقد الندوات واللقاءات؛ لتبادل الخبرات فى هذا المجال، ومحاولة تقديم المقترحات للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المُناخية بما يتماشى مع أهداف التنمية المُستدامة فى مصر 2030.

وأوضح القائم بأعمال مدير المعهد ورئيس مجلس الإدارة أن اللقاء تناول تقديم عدد من المحاضرات المرتبطة بتغير المُناخ، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى بدأت بمحاضرة قدمها د.فوزى العيسوى أستاذ ورئيس وحدة فسيولوجيا الأقلمة بمركز بحوث الصحراء، حول بناء القدرات للتخفيف من آثار تغير المُناخ والتكيف معه، كما أوضحت فيها د. ناهد محمد نورالدين أستاذ البيئة النباتية ورئيس قسم البيئة والزراعة للمناطق الجافة بمركز بحوث الصحراء، الحلول التى من المُمكن أن تقدمها النباتات للمُساهمة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وأهمية الاتجاه نحو التنمية الخضراء المُستدامة.

كما قدم الدكتور هانى عبدالسلام أستاذ البيئة البحرية بقسم علم الحيوان بجامعة بنها محاضرة، حول استخدام علم الجينوم البحري؛ لتشخيص آثار تغير المُناخ على الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر، هذا بالإضافة إلى محاضرة د.أحمد إسماعيل السيد نورالدين أستاذ الأحياء المائية بالمركز القومى للبحوث، حول تأثير تغير المُناخ على الأمراض الميكروبية المائية التى تنتقل من الحيوان للإنسان.

بينما بدأت الجلسة الثانية بمحاضرة تحت عنوان "بناء جمهورية خضراء جديدة" قدمها د.ماير جرجس الأمين المساعد لنقابة المهندسين بالقاهرة والمدرس المساعد بالجامعة الأمريكية، تلاها محاضرة "العدالة المُناخية" قدمها د.مصطفى خلاف رئيس مجلس إدارة جمعية نحن مصريون للتنمية. ثم تحدثت د. مها الشلقامى بالمركز المصرى لبحوث الرأى العام عن الديناميكيات السكانية وتأثيرها على الاستدامة البيئية، بالإضافة إلى محاضرة قدمتها د.هويدا بركات أستاذ مساعد العلوم الإدارية الدولية بجامعة لندن للاقتصاد والسياسة ومدير إدارة العلاقات الدولية عن الحوكمة البيئية والتنمية المُستدامة.

ومن جانبه ثمن د. فوزى العيسوى يونس، استضافة المعهد لهذا اللقاء الختامى، لافتًا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية للخروج بتوصيات تمثل الجانب المصرى فى مؤتمر المُناخ (COP28)، والذى سيعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر القادم.

وفى كلمتها، أشارت د.ناهد محمد إسماعيل أستاذ البيئة المائية والمشرف الفنى على البرنامج العلمى للتغير المُناخى ومنسق اللقاء إلى النقاط التى تمت مناقشتها فى مؤتمر المُناخ (COP27)، الذى عقد فى مدينة شرم الشيخ، مؤكدة على أهمية استمرار النقاشات المفتوحة، حول التغيرات المُناخية لما لها من تأثيرات سلبية على البيئة، وصحة الإنسان، وضرورة اقتراح الحلول للتقليل من تداعيات هذه التغيرات.

وفى ختام اللقاء، تبادل المشاركون النقاش فى حوار مفتوح حول قضايا المُناخ وعلاقتها بالتنوع البيولوجى لتحقيق الاستدامة البيئية.

شهد اللقاء حضورًا مميزًا من عدة هيئات ومراكز بحثية، منها مركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية، والمركز القومى للبحوث، ومعهد صحة الحيوان، والهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، وجامعة بنها بالإضافة إلى مشاركة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ووزارة التربية والتعليم، ومشاركة رئيس مراسلى مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، ومنظمات المجتمع المدنى، وعدد من الناشطين فى مجال البيئة، منهم فيليب ماكماستر من كندا.

جدير بالذكر أن البرنامج العلمى لتغير المُناخ(SPCC)، هو برنامج بحثى أطلقه معهد تيودور بلهارس للأبحاث فى مصر فى عام 2022 ؛ بهدف تعزيز البحث العلمى وبناء القدرات فى مجال تغير المُناخ فى مصر، ويركز البرنامج على أربعة مجالات رئيسية، هى التغيرات المُناخية وصحة الإنسان، التغيرات المُناخية والبيئة المائية، التغيرات المُناخية والتنوع البيولوجى، التكيف مع تغير المُناخ والتخفيف من آثاره.

ويضم البرنامج مجموعة من الباحثين من مختلف التخصصات، بما فى ذلك العلوم البيئية، وعلوم الحياة،، حيث تم نشر عدد من الأبحاث العلمية فى المجلات العلمية الدولية، وتنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية حول تغير المُناخ، فضلًا عن تقديم المشورة والدعم الفنى للجهات الحكومية والخاصة.