التخطيط: توصيل الغاز الطبيعى لـ173 قرية ضمن مشروعات "حياة كريمة"

كتبت أسماء أمين

كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه تم توصيل خدمات الغاز الطبي لـ 173 قرية ضمن الجهود المبذولة لإتاحة وضمان أمن الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنهاية عام 22/2023

وأوضح التقرير أن حجم مخصصات المرحلة الأولى بلغ 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالى 23 الف مشروع فى 1477 قرية في 52 في نطاق 20 محافظة بإجمالى عدد مستفيدين 18 مليون مواطن

وعن المشروعات التى تم الانتهاء منها:

تم الانتهاء من إنشاء 382 وحدة صحية ومستشفى مركزيا و317 وحدة إسعاف و14.2 ألف فصل و787 مركز شباب ضمن جهود الدولة لتطوير خدمات التنمية البشرية.

وعن تطوير وتحسين شبكات مياه الشرب، تم الانتهاء من 1160 مشروع مد وتدعيم بطول 7.5 ألف كم، بالإضافة إلى الانتهاء من 1043 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 24 ألف وصلة مياه، علاوة على الانتهاء من إنشاء وتطوير 169 محطة مياه شرب ومستهدف إنشاء وتطوير 323 محطة مياه شرب بغرض توفير محطات تنقية مياه الشرب، وتحسين معدل إتاحة خدمات مياه الشرب لتصل إلى 100%.

وعن توفير خدمات الصرف الصحى، فمن المستهدف تنفيذ 1441 مشروع صرف صحى، فقد تم الانتهاء من 9 محطات معالجة و739 مشروع صرف صحى، و287 ألف وصلة منزلية بهدف تحسين معدل إتاحة خدمات الصرف الصحى من 20% إلى 90%، كما تم الانتهاء من 305 مجمعات خدمية حكومية و776 مكتب بريد و231 نقطة شرطة.

وعن تطوير شبكات الكهرباء والإنارة، من المستهدف تنفيذ 1466 مشروعا، وتم الانتهاء من تنفيذ 259 مشروعا، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، علاوة على توصيل شبكة الألياف الضوئية لـ187 قرية وتركيب 1028 برجا لتقوية شبكات المحمول، ضمن جهود الدولة لتعزيز خطة التحول الرقمى وميكنة الخدمات، إلى جانب توصيل خدمات الغاز الطبيعى لـ173 قرية ضمن الجهود المبذولة لإتاحة وضمان أمن الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، وكذا رصف وتطوير 15 طريقا رئيسيا و20 طريقا داخليا وتطوير 60 محطة سكة حديد و562 كوبرى رى لتحسين جودة الخدمات المحلية.

وتم إنشاء وتطوير 124 فرعا للبنوك المحلية وتوفير 563 ماكينة صراف آلى و1132 نقطة بيع وفتح 205 آلاف حساب بنكى، وإصدار 264 ألف بطاقة مدفوعة مقدما، و18.8 ألف محفظة هاتف محمول، و1132 نقطة بيع للتجار.