اليوم السابع
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التحقيق فى مصرع تلميذ ابتدائى صدمه أتوبيس أمام مدرسة بأوسيم

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:04 م
التحقيق فى مصرع تلميذ ابتدائى صدمه أتوبيس أمام مدرسة بأوسيم سيارة اسعاف - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تجري جهات التحقيق المختصة بالجيزة تحقيقاتها لكشف ملابسات مصرع تلميذ بالمرحلة الابتدائية صدمه أتوبيس أمام مدرسة، بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة.
 
وتبين من خلال الفحص بوقوع حادث سير أمام مدرسة بأوسيم، وبالانتقال لمكان الواقعة تبين أن عقب خروج تلميذ بالمرحلة الابتدائية من المدرسة وعبوره الطريق، صدمه أتوبيس، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به. 
 
وتم نقل الجثة إلى المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عددا من شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 






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