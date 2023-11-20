وقالت مصادر أمنية جنوب الضفة الغربية، إنه جرى اعتقال 21 شخصا من مدينة (الخليل) غالبيتهم من عائلة "القواسمى" المعروفة بالمحافظة، فيما جرى اعتقال 6 من محافظة (بيت لحم).

ومن منطقة "رام الله التحتا" فى قلب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال طالبة جامعية، وشابا آخر من قرية دير إبزيع غرب المحافظة الواقعة وسط الضفة الغربية.

ومن الشمال، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة فلسطينيين من "نابلس"، و14 آخرين من "طولكرم" بينهم ال(13) فلسطينيا السابق ذكرهم.