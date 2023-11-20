اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 نوفمبر 2023 02:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

الإنسانية سلاحهم للبقاء.. أهالى غزة يشاركون دوابهم المياه رغم ندرتها

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 01:37 م
الإنسانية سلاحهم للبقاء.. أهالى غزة يشاركون دوابهم المياه رغم ندرتها أهالى غزة يشاركون "دوابهم" مياه الشرب
كتبت ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعيش أهالى قطاع غزة فى أوضاع كارثية، لا تمت للإنسانية بصلة، فبين القصف الشديد المتواصل من آلة الحرب الإسرائيلية، والحصار الشديد الذى فرضه كيان الاحتلال، يعانى أهالى قطاع غزة المدنيين العزل، من الحرمان من أبسط أمور الحياة.

أهالى القطاع المنكوب، لا يتعرضون يوميا للقتل الوحشى فقط، بل حرمهم الاحتلال الصهيونى من مياه الشرب، أبسط الاحتياجات الإنسانية للصمود والعيش، فمن يستطيع العيش بدون المياه؟!، إلا أن اسرائيل ضربت بكل الأعراف والقوانين والقيم الإنسانية عرض الحائط، وواصلت ممارسة العقاب الجماعى بحق المدنيين.

أهالى غزة يتشاركون المياه القليلة مع دوابهم
أهالى غزة يتشاركون المياه القليلة مع دوابهم

وعلى الرغم من الندرة الشديدة للمياه الصالحة للشرب فى قطاع غزة، إلا أن المدنيين يتشاركون فيما بينهم القليل من المياه التى تصلهم أو المتبقية لديهم قبل أن تغلق إسرائيل مصدر المياه عليهم، لكنهم لم يحرصوا على تشارك القليل من المياه الموجودة لديهم مع بعضهم البعض فقط، بل مع دوابهم أيضًا.

في هذا الصدد، يظهر فيديو يحمل الكثير من القيم الإنسانية، لبعض من الأشخاص فى قطاع غزة، الذين أثناء سعيهم للبحث عن مياه صالحة للشرب، منحوا "حمار" بعض المياه ليروى عطشه، بعد أن جائهم عطشًا بسبب النقص الشديد للمياه التي لم يسلم منها الحيوانات أيضًا.

الفيديو الذى انتشر مثل النار فى الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أوضح الوضع الكارثى الذى يعايشه سكان القطاع، وقال أحد الأشخاص الظاهرين فى الفيديو: "حتى الحيوان صار عطشان فى البلد، يا عم دمرتونا ارحمونا"، بعد أن حمل دلو به القليل من المياه وسمح للدابة أن تشرب منه بعض المياه، وقال ناشر الفيديو تعليقًا عليه: "الوضع كارثى جدًا ونحن نبحث عن مياه، جاءت هذه الدابة لتشرب".

مواطن بغزة يروى عطش حيوان رغم ندرة المياه
مواطن بغزة يروى عطش حيوان رغم ندرة المياه
 






نقص المياه فى قطاع غزة

نقص المياه

مياه الشرب

أهالى قطاع غزة يرون عطش دابة

قطاع غزة

الحرب على غزة

الكيان الصهيوني

غزة

سكان غزة

مياه الشرب في عزة

حصار غزة

العقاب الجماعي لأهل غزة

العقاب الجماعي لغزة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

اليوم العالمى للطفل.. شتاء أطفال غزة أمطار من صواريخ

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 01:17 م

الإحصاء الفلسطينى: نزوح ثلث سكان شمال غزة لمناطق متفرقة بالقطاع

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 01:14 م

وزارة الصحة: استقبال 29 طفلا حديثى الولادة من غزة ونقلهم للمستشفيات

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:53 م

"القاهرة الإخبارية": معبر رفح يستقبل الأطفال الخدج الفلسطينيين من قطاع غزة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:44 م

المعارضة الداخلية لسياسة بايدن فى حرب غزة تهدد استقرار حكومته

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:35 م

الأونروا: الوضع فى ملاجئ غزة صادم بسبب الأمطار

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:19 م

روسيا ترسل دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:02 م

تطورات الأحداث فى غزة.. نبش القبور وسرقة جثامين الشهداء.. فيديو

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:00 م

قتل الأطفال فى غزة يستفز أوروبا ويحول موقفها تجاه دعم فلسطين.. وزيرة إسبانية تدعو لقطع العلاقات مع تل أبيب .. قبرص ترسل مساعدات.. وإيطاليا وفرنسا تعلنان الاستعداد لاستقبال الأطفال الجرحى فى مستشفياتهما

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة