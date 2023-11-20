اليوم السابع
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الأمن يتمكن من ضبط المتهم بإتلاف ماكينات الصراف الآلى بالدقهلية

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 01:25 م
الأمن يتمكن من ضبط المتهم بإتلاف ماكينات الصراف الآلى بالدقهلية كلابشات
الدقهلية - محمدالحبشي

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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط المتهم بإتلاف ماكينات الصراف الآلى فى مدينة المنصورة، وذلك بعد تحديد هويته، والوقوف على ملابسات بلاغ البنك الزراعى المصرى بإتلاف 6 ماكينات صراف إلى بنطاق شارع الجيش

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة من أحد المحامين، وكيلا عن رئيس البنك الزراعى بالدقهلية، يفيد وجود تلفيات بـ 6 ماكينات صراف إلى ATM بواقع 4 ماكينات بشارع الجيش، 2 شارع الجمهورية ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

 

تم تشكيل فريق بحث من ضباط قسم المساعدات الفنية بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، وبإشراف من رئيس مباحث المديرية لكشف غموض الحادث وملابساته والمتسبب فى إتلاف الماكينات ودوافعه.

 

وتوصلت جهود فريق البحث إلى تحديد مرتكب الواقعة من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وكاميرات المراقبة ويدعى "إسلام.ب.م.ب"،34 عاما، عامل ومقيم بمركز طهطا محافظة سوهاج والمطلوب ضبطه لتنفيذ أحكام قضائية (ضرب-تبديد).

 

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة، من ضبط المذكور وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب وقائع تكسير وإتلاف ماكينات الصراف الآلى وعلل ذلك لمروره بحالة نفسية سيئة "اكتئاب نفسي"، وترك منزله منذ عامين واعتاد منذ ذلك الحين التنقل بين المحافظات مشردا وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقائع عبارة عن آله حادة "أجنة حديدية" تم ضبطها.

 

واعترف المتهم، أنه بخلاف إتلاف ماكينات للبنك الزراعى المصرى، أتلف 2 ماكينة صراف إلى ATM تابعين للبنك الأهلى المصرى بنطاق شارع الجمهورية، وبالفحص تبين صحة ذلك.

 

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ويحمل رقم 12737 جنح قسم ثان المنصورة، وأخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 







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