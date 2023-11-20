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الأرصاد: غطاء سحابى ونشاط للرياح وننصح بارتداء ملابس ثقيلة للأطفال وكبار السن

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 10:12 ص
الأرصاد: غطاء سحابى ونشاط للرياح وننصح بارتداء ملابس ثقيلة للأطفال وكبار السن حالة الطقس - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن  آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابى على شمال البلاد مع نشاط للرياح يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس.
 
وتابعت هيئة الأرصاد:  يفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا وخاصة للأطفال وكبار السن .
 
كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تقل فرص سقوط الأمطار مع تقدم ساعات النهار .
 
ويشهد اليوم الإثنين، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح (2-3) درجات مئوية .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 16، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 18.
 
 
 
 






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