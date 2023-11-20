اعرف كيف نجحت 3 وزارات فى تنظيم العاملين بقطاع المخلفات فى 7 محافظات

كتبت ـ منال العيسوى

عملت الدولة ممثلة فى ثلاثة وزارات على رأسها وزارة البيئة ، ووزارة التضامن الاجتماعى والقوى العاملة على تفعيل منظومة المخلفات ودمج العالمين غير الرسميين فيها، مع توفير الحماية المجتمعية لهم ودمجهم تحت مظلة الدولة.

خلال هذا التقرير نرصد ما مضمون هذا البروتوكول الثلاثي بين وزارات وهى البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي لإدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف، ومد منظومة الحماية الاجتماعية التأمينية للعاملين للعاملين غير الرسميين فى منظومة إدارة المخلفات، وما تم إنجازه من خلاله، وما هى المميزات التى تم منحها لهذا القطاع الكبير من العاملين غير الرسميين فى منظومة المخلفات.

1- كانت وزارة البيئة أطلقت من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، برنامج تدريبى للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات.

2- كانت الهدف من هذا البرنامج التدريبي سرعة تقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات، إضافة إلى منحهم غطاء تأمينيا مناسبا.

3- كما كان الهدف أيضا إلحاقهم بالشركات العاملة بمنظومة المخلفات بالمحافظات التى سيتم تطبيق المنظومة فيها كمرحلة.

4- يعد هذا الدور هو أحد الأدوار الرئيسية المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، حيث يتم تقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الإدارية المختصة والعاملين فى منظومة إدارة المخلفات، إضافة الى إعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين فى المنظومة.

5- وبعد ذلك وقعت ثلاث وزارات وهي البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي لإدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف، ومد منظومة الحماية الاجتماعية التأمينية للعاملين للعاملين الغير رسميين قى منظومة إدارة المخلفات.

6- شملت المنظومة التطبيق فى 7 محافظات ، وهى الدقهلية، القليوبية ، كفر الشيخ، الغربية،المنوفية، الجيزة ، والقاهرة.

7- نسقت الثلاث وزارات فيما بينها إصدار قرار المسميات الوظيفية وعددها 4 مسميات للعمل بمنظومة إدارة المخلفات، وهى جمع المخلفات، فرز المخلفات ، تدوير المخلفات ، التخلص النهائي من المخلفات .

8- وجاءت الخطوة التالية بإضافة مصلحة الأحوال المدنية هذه المسميات لإمكانية الحصول على المسمى الوظيفى.

9- وشملت المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً، استخراج بطاقات شخصية للعاملين بمنظومة إدارة المُخلفات بالمسميات الوظيفية الأربعة .

10- تم منح العاملين فى المخلفات غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة ، سواء بالقطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

11- يسعى البرنامج التدريبى المرتبط بـ البروتوكول الثلاثي التدريب لحوالي 700 عامل ، المسجلين على موقع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعى.

12- اشترط البروتوكول ايضا ان يتم توفير التدريب لاحقا من خلال الشركات العاملة بالمنظومة وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لعام 2020 الذى يلزم الشركات بذلك.

13- بدء البرنامج التدريبى فى محافظتى الدقهلية والقليوبية بتضمين عرض تقديمى عن المنظومة الجديدة للمخلفات، و تخصيص محتوى تدريبي لكل مسمى على حدى، وعرض تقديمي عن الحوافز الاجتماعية للعاملين ، وعن الصحة والسلامة المهنية.

14- بعد ذلك ستوفر الشركات كارنية للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم، و تقنين وضعه ، على ان يتم تجديده كل ٦ أشهر وسيتم استكمال البرنامج التدريبى فى باقى محافظات الجمهورية.