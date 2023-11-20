اعرف تفاصيل إنشاء مجمع صناعى صينى صديق للبيئة فى مصر حاصل على الرخصة الذهبية

كتبت ــ منال العيسوي

الرخصة الذهبية للشركات والمصانع، هى إحدى جوائز الدولة لتشجيع الاستثمارات الخضراء فى مصر، والتى فازت بها شركة صينية لإنشاء مجمع صناعي صديق للبيئة فى مدينة العاشر من رمضان، حيث إنه في بداية عام 2022 تم وضع خطة لاستثمار ضخم في مصر، بالتزامن مع رؤية مصر 2030 .

خلال هذا التقرير نرصد أهم المعلومات عن هذا المجمع ومساحته وتكلفته الاستثمارية وعدد العمالة المصرية به .

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1- مشروع المجمع الصناعى الصينى تم الانتهاء من الإنشاءات فى المرحلة الأولى له.

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2- مشروع المجمع الصناعى الصينى فى العاشر من رمضان على مساحة 200 ألف متر

3- ‏مشروع المجمع الصناعى الصينى فى العاشر من رمضان، بإجمالي استثمارات تبلغ 135 مليون دولار.

4- ‏يضم لمشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان 6 مصانع لإنتاج التليفزيون والغسالات والثلاجات والفريزر والتكييف، بالإضافة إلى مجمع للصناعات المغذية والمكملة، ومصنعا لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات.

5- ينفذ مشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان شركة صينية من أكبر العلامات التجارية فى العالم.

6- يهدف مشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان لتحويل مصر لتصبح مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا.

7- المرحلة الأولى من مشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان تم الانتهاء منها في خلال فترة ما بين 6 إلى 7 أشهر لإنتاج التليفزيون والغسالات والتكييف، على مساحة 70 ألف متر مربع بحجم إنتاج مليون وحدة سنوية، منها 30% للتصدير و70% للسوق المحلية.

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8- من أهداف مشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان أن تكون نسبة المكون المحلي %60 في البداية، وسترتفع إلى %70 خلال سنتين.

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9- ‏سيتم التشغيل التجريبي والإنتاج الكمي لمشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان بحلول مارس 2024 .

10- المرحلة الثانية لمشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان، ستشمل إنتاج الفريزر والثلاجات باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار بحجم إنتاج أكثر من نصف مليون وحدة سنوية.

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11- سيوفر مشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان أكثر من 3000 فرصة عمل للشباب المصري.

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12- تسعى الشركة المنفذة لمشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان إلى مضاعفة الإنتاج 3 أضعاف خلال 5 سنوات، إضافة الى تحقيق حجم أعمال 200 مليون دولار خلال أربع سنوات.

13- سيضم مشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان مركزا للتدريب على مهارات التصنيع وأحدث الوسائل التكنولوجية.

14- تبلغ نسبة إنجاز المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان بالنسبة للأعمال الإنشائية نسبة 85% حتى الآن وبنهاية ديسمبر 2023 سيتم الانتهاء من 100% من اجمالي الأعمال الانشائية.

جدير بالذكر أنه في مايو 2022 تم عرض مشروع المجمع الصناعى الصينى بالعاشر من رمضان الاستثماري على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولاقى اهتماما بالغا لأهميته الاستراتيجية للصناعة الوطنية، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحضور رئيس مجلس الوزراء، للوقوف على البنود الأساسية للمجمع الصناعي وحجم المشروع والخطة الاستثمارية، تلاه عرض المشروع أمام رئيس الجمهورية، ثم تم الحصول علي خطاب تخصيص أرض المشروع بالمواصفات المطلوبة، ثم استلام أرض المشروع من قبل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وتم منح الشركة المنفذة للمشروع الرخصة الذهبية فى ديسمبر 2022، وفى مارس 2023 تم وضع حجر الأساس و نهاية يونيو 2023 تم الحفر والتسوية والأساسات الخرسانية، و أكتوبر 2023 تم الانتهاء من توريد وترکیب ورفع جميع الهياكل المعدنية.