اعرف أهم التوصيات للتعامل مع الثروة الحيوانية والداجنة عند انخفاض الحرارة

كتبت ـ أسماء نصار

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عددا من التوصيات الفنية حول التعامل مع الثروة الحيوانية والداجنة فى الأحوال الجوية غير المستقرة وانخفاض درجات الحرارة والأمطار.

وتضمنت التوصيات الآتي:

1- عدم تقديم الأعلاف الخضراء للحيوانات المجترة إذا كانت تعرضت للأمطار والتي تم حشها في نفس اليوم وتترك في مكان بعيدا عن الأمطار وتقدم في اليوم التالي، ويفضل تقديم عليقة خشنة جافة معها مثل الإتيان أو قش الأرز حتى نتجنب حدوث انتفاخ.

2- وضع فرشة من قش الأرز حتى نتجنب التهابات الحوافر إذا تعرضت الحظائر للأمطار و تبللت الأرضيات .

3- وضع الحيوانات حديثة الميلاد في حظائر مغلقة مع غلق فتحات التهوية خاصة مساء.

4- الاهتمام بتدفئة الكتاكيت حديثة الفقس.

5- قفل فتحات التهوية مع تشغيل الشفاطات بالنسبة لعنابر الدواجن التسمين والبياض .