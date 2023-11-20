وأفاد سكان بالقطاع بأن الاحتلال استهدف منزلاً داخل مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين، فيما استشهدت الصحفية آلاء طاهر الحسنات جراء قصف منزل عائلتها في مدينة غزة.



وأضافوا أن عددًا من الإصابات وصلت مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً، شرق مُحافظة "رفح" جنوب القطاع.



واستهدفت طائرات الاحتلال مصنعًا للإسفنج على شارع صلاح الدين شرق غزة، ما أدى لاشتعال النيران فيه.