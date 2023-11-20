استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم "العروب" بالخليل

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بكثافة صوب سيارة كان يستقلها الشاب محمد عادل محمد السراحين (21 عامًا) قرب مدخل المخيم، ما أدلى لإصابته بشكل مباشر بالرصاص الحي.

وأضافت أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب منه وتقديم العلاج له، واحتجزت جثمانه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تسليمه بعدها إلى طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، التي نقلته إلى المستشفى جثة هامدة.

وأوضح شهود عيان، أن شرطة الاحتلال طاردت السيارة التي كانت تقل الشهيد وشابا آخر مع إطلاق نار كثيف صوبهما، ولدى وصولهم الشارع الرئيسي شمال الخليل قرب مخيم "العروب"، أصيبت السيارة برصاص الجنود المتمركزين في البرج العسكري عند المخيم، ما أدى لإصابة الشاب السراحين واستشهد لاحقًا، واعتقال الشاب الآخر الذي لم تعرف هويته بعد، وحالته الصحية.