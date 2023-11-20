إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بكفر الشيخ

أصيب 9 أشخاص، بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق كفر الشيخ دسوق، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق كفر الشيخ دسوق، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وعدد من رجال المرور، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كلا من منة الله علي بدير، 17سنة، وخالد سمير السباعي، 18سنة، وأماني إبراهيم بدر، 20سنة، وعلي محمد زكريا، 20 سنة، وسامي سعد إبراهيم، 40سنة، وأيه كمال توفيق، 23سنة، وهيام مدحت البستاوي، 23 سنة، ومصطفى ياسر الفار، 20سنة، وسامي محمد السلخي، 30سنة، وجميعهم مصابون بسحجات وكدمات متفرقة في الجسم.