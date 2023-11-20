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إسرائيل تنشر قناصة لاستهداف المرضى داخل المستشفى الإندونيسى شمال غزة

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 02:59 م
إسرائيل تنشر قناصة لاستهداف المرضى داخل المستشفى الإندونيسى شمال غزة العدوان الإسرائيلي على غزة
كتب: أحمد جمعة

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أكد الدكتور منير البرش المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، أن الأطقم الطبية لا تستطيع إخراج ضحايا القصف الإسرائيلي أو حصرهم، مشيرا إلى تدمير بعض مباني المستشفى الإندونيسي والمباني الأخرى خاضعة لنيران القناصة.

وأشار الدكتور منير البرش في تصريحات له من المستشفى الاندونيسي أن المستشفى به 650 جريحا رغم أن طاقته الاستيعابية 140 سريرا، لافتا إلى خروج العديد من المستشفى الإندونيسي والمسيرات الإسرائيلية استهدفتهم.

أوضح أن الاحتلال الاسرائيلي قصف طابق العيادات والجراحات في المستشفى ودمر الأجهزة والجثث مكدسة، مؤكدا أن أكثر من 100 مريض بالمستشفى الإندونيسي يحتاجون إلى جراحات عاجلة والطواقم الطبية محدودة.

ولفت إلى استهداف الاحتلال الاسرائيلي المستشفى الإندونيسي يعني توقف كل الخدمات الصحية في شمال غزة، مؤكدا أن القناصة الإسرائيليون يعتلون كل المباني المحيطة ويستهدفون أي حركة.







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