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إتاحة خدمة الدفع الإلكترونى بالكروت الذكية بمحطات السكة الحديد.. التفاصيل

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 02:00 ص
إتاحة خدمة الدفع الإلكترونى بالكروت الذكية بمحطات السكة الحديد.. التفاصيل السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إمكانية الدفع بالكروت الذكية، "كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر الـ Debit Card " من خلال ماكينات الدفع الالكترونى الـ POS لسداد قيمة التذاكر بمكاتب حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد 54 محطة  كمرحلة أولى على أن يتم تشغيلها فى بقية المحطات تباعاً مما يتيح الدفع نقداً أو عن طريق الكروت الذكية . 

وأكدت الهيئة على أنه فى حالة رغبة الراكب فى رد التذكرة المسدد قيمتها من خلال ماكينات الدفع الالكترونى يتم استرداد المبلغ المستحق للعميل نقداً من خلال شبابيك الحجز بالمحطة وفقاً لقواعد وتعليمات الهيئة، والهيئة لا تدخر جهداً لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب .

وأوضحت "السكة الحديد"، أن ذلك يأتي استكمالاً لعملية التحديث التى تقوم بها الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس/ كامل الوزير – وزير النقل بمواكبة التطور العلمى واستخدام أحدث النظم العالمية فى مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات  وتيسيراً على جمهور الركاب.

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