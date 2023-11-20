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أونروا: نحو 1.7 مليون نازح فى مختلف أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 09:44 ص
أونروا: نحو 1.7 مليون نازح فى مختلف أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر غزة
كتب محمد عبد العظيم

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قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن نحو 1.7 مليون نازح في مختلف أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 45 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.

 

 

 







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