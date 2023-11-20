أسعار الذهب بالتعاملات المسائية تسجل 2760 جنيها للجرام عيار 21

كتب إسلام سعيد

ننشر سعر الذهب في مصر بالتعاملات المسائية بعد أن سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2760 جنيها للجرام، في حين يشهد السوق حالة من الاضطراب في عمليات التسعير وسط استمرار المضاربة على الذهب.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3155 جنيها

عيار 21 يسجل 2760 جنيها

عيار 18 يسجل 2366 جنيها

الجنيه الذهب 22080 جنيها

تشهد أسعار الذهب استقرار خلال تداولات اليوم الاثنين مع بداية الأسبوع، وذلك على الرغم من استمرار الدولار في توسيع خسائره مقابل العملات في ظل تغير توقعات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

انخفضت أسعار الذهب الفوري اليوم بنسبة 0.1% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1977 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجلت أعلى مستوى في أسبوعين عند 1993 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي الذي سجل ارتفاع في أسعار الذهب بنسبة 2.2%.

وحافظ الذهب حالياً على المكاسب التي سجلها خلال الأسبوع الماضي في ظل فشله في الاستفادة من التراجع الحالي في مستويات الدولار الأمريكي، ويرجع هذا إلى حاجة الذهب إلى مزيد من التحفيز حتى يتمكن من اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والتداول بشكل مستقر فوقه.

وكشف تحليل جولد بيليون أن الذهب يترقب التحفيز من مزيد من البيانات الضعيفة من قبل الاقتصاد الأمريكي، أو ارتفاع في الطلب على الذهب كملاذ آمن من جديد بسبب توترات جيوسياسية أو مخاوف بشأن ارتفاع حجم الدين في الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهة أخرى نجد أن الدولار الأمريكي مستمر في التراجع لينخفض مؤشر الدولار اليوم إلى أدنى مستوى منذ قرابة 3 أشهر منخفضاً بنسبة 0.4%، وذلك بعد أن انخفض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.9%.

التدهور الحالي في مستويات الدولار الأمريكي يأتي بعد بيانات التضخم الأقل من المتوقع التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بالإضافة إلى ضعف بيانات قطاع العمالة، الأمر الذي دفع الأسواق إلى تغيير توقعاتها بشأن مستقبل السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

التوقعات الآن في الأسواق تشير إلى انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة، وبدأت الأسواق في وضع احتمال بنسبة 30% أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه في شهر مارس 2024.