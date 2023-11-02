21 مليار جنيه تكلفة تطوير وإنشاء 54 جامعة ومدرسة بسيناء

كتبت أسماء أمين

لاقت خطة التنمية الاقتصادية لسيناء اهتماماً غير مسبوق خلال تاريخها منذ 2014 حتى 2023، وأنفقت مصر خلال فترة العشر سنوات الماضية ما يزيد عن 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء.

وكانت هناك خطة من القيادة السياسية بجانب التنمية البشرية وزيادة السكان في سيناء نحو مشروعات الاستزراع السمكي، للمساهمة في الاكتفاء الذاتي من الأسماك ووضع رؤى لزيادة المساحات الزراعية"، والدولة تواصل جهودها لتنفيذ هذه المشروعات، مع توجيهات مستمرة من القيادة السياسية بسرعة الانتهاء منها، والمتابعة المتواصلة للموقف التنفيذي لهذه التنمية، وهذا ما حدث بالفعل لنصل اليوم إلى منطقة أمنة بعد ما عانت سيناء لسنوات من الإرهاب والإقصاء من خريطة التنمية لنصل إلى مرحلة أكثر تقدما وهي جذب الاستثمار إلى سيناء، كما فعلنا في منطقة العلمين الجديدة وتحولت أيضا من منطقة ألغام إلى وجهة سياحية استثمارية من الدرجة الأولى".



في مجال المنشآت التعليمية: فقد تم إنشاء وتطوير 49 جامعة ومدرسة ومعهدا ومقر إدارة تعليمية، ويجرى إنشاء خمس جامعات بمختلف التخصصات بإجمالي 54 مشروعا بتكلفة إجمالية 21 مليار جنيه"، وتم إنشاء جامعة الملك سلمان بمدن (رأس سدر، الطور، شرم الشيخ)، وإنشاء جامعتين أهليتين شرق بورسعيد والإسماعيلية الجديدة، وجامعة السلام - مصر للتكنولوجيا بشرق بورسعيد.

وتم تنفيذ 26 مدرسة وتسعة مقرات للإدارات التعليمية، ومدرستين مصرية يابانية بمدينتي الإسماعيلية الجديدة والطور، ورفع كفاءة وتطوير تسع مدارس ومعهد أزهري في (العريش والشيخ زويد ورفح).

وفي مجال المنشآت الرياضية:

تم إنشاء الصالة الرياضية في العريش سعة 2000 متفرج، كما يجري إنشاء معسكري شباب بطاقة إجمالية 1600 شاب وفتاة في رأس سدر والطور بتكلفة إجمالية 510 ملايين جنيه.