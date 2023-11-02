وزير التعليم: طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم حجزهم للعمل قبل تخرجهم

كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن سياسة الحكومة الترابط والتكامل لتحقيق القيمة المطلوبة التى تحتاجها الدولة المصرية، موضحا أن برنامج الحكومة المصرية يقوم على 3 محاور فى تطوير المنظومة التعليمية، منها الأمن القومى والانتماء والولاء والتشغيل للخرجيين، قائلا: يوم ما يكون المنتج بيشغل خريجين يبقى تحقق التطوير، مؤكدا أن التعليم الفنى الصورة الذهنية تغيرت بدليل أن هناك قوائم انتظار فى الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، متابعا: طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم حجزهم قبل انتهاء فترة الدراسة بالمرحلة الثانوية للعمل، ولهم مسار آخر فى التعليم الجامعية ويحققون التفوق المطلوب لأنهم يمتلكون المهارات المطلوبة، مشيرا إلى أن الحاصلين على المجاميع المرتفعة بالشهادة الإعدادية يلتحقون بالتعليم الفنى فالصورة انعكست فكان الأول الإقبال الأكبر على الالتحاق بالثانوى العام أما الآن يلتحقون بالمدارس الفنية.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: ، لازم نعد الطلاب ليكونوا متميزين حتى يحصلون على مكان فى سوق العمل الدولى والمحلى، قائلا: خريج مدارس التعليم الفنى هم فنيين وليسوا عمال، ويتم توفير فرص لهم فى فنلندا ومصر ودول عربية وأوروبية، ولدينا فرصة ليكون الشباب قادرين على المنافسة العالمية والمحلية، مشيرا إلى أن هناك عدد من خريجى المدارس الفنية بصل عددهم لقرابة 500 يسافرون للعمل خارج مصر.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وتأهيل لتنمية مهارات التميز، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى والدكتور حسن شحاته وزير العمل.