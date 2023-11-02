وزير التعليم العالى يعلن صدور قرار جمهورى بتعيين ضياء حمودة رئيسا لجامعة عين شمس

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد ضياء زين العابدين إسماعيل حمودة رئيسًا لجامعة عين شمس.
وزير التعليم العالى يعلن صدور قرار جمهورى بتعيين ضياء حمودة رئيسا لجامعة عين شمسالخميس، 02 نوفمبر 2023 06:12 م
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى
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