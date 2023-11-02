اليوم السابع
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الخميس، 02 نوفمبر 2023 06:52 م
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وزير التعليم العالى يعلن صدور قرار جمهورى بتعيين ضياء حمودة رئيسا لجامعة عين شمس

الخميس، 02 نوفمبر 2023 06:12 م
وزير التعليم العالى يعلن صدور قرار جمهورى بتعيين ضياء حمودة رئيسا لجامعة عين شمس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد ضياء زين العابدين إسماعيل حمودة رئيسًا لجامعة عين شمس.
 
 
 
 






التعليم العالى

جامعة عين شمس

اخبار مصر

قرار جمهورى



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